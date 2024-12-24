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"Ингосстрах" подвел итоги студенческого конкурса им В. И. Щербакова INGOSIGHT

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В московском офисе "Ингосстраха" состоялся заключительный этап студенческого конкурса имени В. И. Щербакова. 25 финалистов со всей России представили свои решения по созданию новых продуктов для страховой отрасли.

В этом году в конкурсе приняли участие более 2000 участников из разных регионов страны. Они представили 313 работ, из которых 25 прошли в финал. Участники презентовали идеи, а также ответили на уточняющие вопросы жюри, в которое вошли эксперты "Ингосстраха" и дочерних компаний, в том числе сети клиник "Будь Здоров".

Победители и призеры конкурса получили приглашение на стажировку, после которой у них будет возможность продолжить работу в компании на постоянной основе. Всем участникам вручили памятные призы, а победитель в специальной номинации от директора музея "Ингосстраха" получил билеты в Большой театр.

"Для нашей компании конкурс является инструментом поиска талантливой молодежи, а для студентов открывает новые возможности попасть на стажировку в одну из ведущих страховых компаний России", — отметила Татьяна Щербакова, член жюри, директор корпоративного музея компании "Ингосстрах".

"Такие конкурсы — отличный старт для талантливых молодых специалистов, возможность презентовать свои идеи экспертам из разных сфер бизнеса. Медицина, как и большинство отраслей, сегодня сталкивается с проблемой дефицита квалицированных кадров, поэтому особенно востребованы специалисты с собственными практическими разработками — инициативные, "горящие" энтузиазмом и любовью к своей профессии, желающие расти и развиваться. Мы всегда рады видеть таких сотрудников в команде "Будь Здоров" и готовы предоставить им все возможности для дальнейшего роста", — прокомментировал Родион Ступин, член жюри, генеральный директор сети клиник "Будь Здоров".

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