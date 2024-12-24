Главе СК РФ в очередной раз пожаловались на расследование плохого оказания медпомощи подростку

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в очередной раз поручил доложить о расследовании ненадлежащего оказания медицинской помощи в Самарской области.

Ранее в приемную главы ведомства в соцсетях обратилась женщина, которая не согласна с ходом расследования уголовного дела о плохом оказании медпомощи ее 16-летней дочери-инвалиду. В 2020 г. девочке диагностировали хроническое воспалительное заболевание. Она нуждается в определенных рецептурных препаратах и специальных белковых смесях, но это лечение не назначают.

Ранее Александр Бастрыкин уже поручал предоставить доклады по этому делу.