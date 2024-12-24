Самарский университет имени Королёва получил статус авиационного учебного центра

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сертифицировало Самарский университет им. Королёва в качестве авиационного учебного центра (АУЦ) по подготовке персонала для гражданской авиации России. Соответствующий сертификат за номером 401 выдан университету Приволжским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Росавиации.

Сертификатом удостоверяет, что университет полностью соответствует требованиям Федеральных авиационных правил, которые предъявляются к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение кадров соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала гражданской авиации России. На основании данного документа университет сможет готовить сертифицированных специалистов для всех аэропортов, авиакомпаний и других авиапредприятий России. Срок действия полученного сертификата не ограничен по времени.

"С получением этого важного документа Самарский университет им. Королёва официально выходит на новый, более высокий в профессиональном плане уровень подготовки специалистов в сфере гражданской авиации — образовательную деятельность в этой сфере университет будет вести в более расширенном формате, чем ранее. Статус авиационного учебного центра от Росавиации дает университету право готовить сертифицированный авиационный персонал для любых авиапредприятий страны. То есть специалистам, прошедшим у нас обучение по определенным специальностям, не нужно будет перед трудоустройством проходить дополнительное обучение или переобучение: их документы об образовании будут по статусу как у выпускников профильных вузов Росавиации, где готовят пилотов, штурманов, бортинженеров и техников по обслуживанию воздушных судов. Это будут готовые кадры для гражданской авиации", — рассказал ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев.

Как он отметил, образовательные организации, имеющие сертификат авиационного учебного центра, это редкость, тем ценнее новый статус, полученный Самарским университетом им. Королёва. Сертификат позволяет готовить кадры по широкому кругу авиационных специальностей, однако на первых порах в университете в рамках АУЦ планируется вести обучение по двум направлениям, первым из которых станет подготовка инженерно-технического персонала по обслуживанию самолетов, вертолетов и беспилотных воздушных судов.

Планируется, что первая учебная группа по данному направлению будет сформирована уже в январе 2025 года. Вторая учебно-образовательная программа АУЦ будет посвящена подготовке внешних пилотов беспилотных авиационных систем, учебная группа по этой программе находится в статусе формирования.