Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating подтвердило "Ингосстраху" кредитный рейтинг по международной шкале на уровне iBBB+

Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Ингосстраха" по международной шкале на уровне iBBB+, прогноз по рейтингу — стабильный.
Агентство отмечает, что положительное влияние на рейтинг оказывают высокие рыночные позиции компании, темпы роста сборов, структура каналов продаж и страхового портфеля, а также финансовая устойчивость.
"Наличие международного рейтинга — это еще одно важное подтверждение надежности и финансовой устойчивости "Ингосстраха". Компания осуществляет широкий спектр видов деятельности и поддерживает финансовую стабильность. Наличие рейтинга способствует расширению сотрудничества как с российскими, так и с зарубежными партнерами", — отметили в пресс-службе компании "Ингосстрах".
Прогноз Dagong Global Credit Rating по рейтингу страховой компании "Ингосстрах" на ближайшие 1-2 года остается стабильным.
Впервые кредитный рейтинг компании был присвоен рейтинговым агентством Dagong Global Credit Rating в декабре 2023 года.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая