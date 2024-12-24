Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating подтвердило "Ингосстраху" кредитный рейтинг по международной шкале на уровне iBBB+

Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Ингосстраха" по международной шкале на уровне iBBB+, прогноз по рейтингу — стабильный.

Агентство отмечает, что положительное влияние на рейтинг оказывают высокие рыночные позиции компании, темпы роста сборов, структура каналов продаж и страхового портфеля, а также финансовая устойчивость.

"Наличие международного рейтинга — это еще одно важное подтверждение надежности и финансовой устойчивости "Ингосстраха". Компания осуществляет широкий спектр видов деятельности и поддерживает финансовую стабильность. Наличие рейтинга способствует расширению сотрудничества как с российскими, так и с зарубежными партнерами", — отметили в пресс-службе компании "Ингосстрах".

Прогноз Dagong Global Credit Rating по рейтингу страховой компании "Ингосстрах" на ближайшие 1-2 года остается стабильным.

Впервые кредитный рейтинг компании был присвоен рейтинговым агентством Dagong Global Credit Rating в декабре 2023 года.