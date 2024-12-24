Житель Самары забил до смерти знакомую

В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за смерти знакомой. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 19 декабря обвиняемый выпивал со знакомыми в заброшенном здании в пос. Управленческий. В какой-то момент он поссорился с одной из присутствовавших женщин и забил ее до смерти, в том числе лопатой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 4. ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть") и отправили под стражу.