Житель Самары забил до смерти знакомую

В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за смерти знакомой. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 19 декабря обвиняемый выпивал со знакомыми в заброшенном здании в пос. Управленческий. В какой-то момент он поссорился с одной из присутствовавших женщин и забил ее до смерти, в том числе лопатой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 4. ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть") и отправили под стражу.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?