Чиновника из Чапаевска подозревают в слишком рьяном пополнении муниципальной собственности

В Чапаевске возбудили уголовное дело в отношении руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 2021 по 2024 г. подозреваемый нарушил процедуру выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и включил в реестр муниципальной собственности помещение, с 1995 г. на праве собственности принадлежащее двум людям. В итоге собственникам был причинен ущерб около 700 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?