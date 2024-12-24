В Самаре будут судить двоих мужчин, выбросивших знакомого с третьего этажа

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение двоим местным жителям по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").
По версии следствия, мужчины выпивали в квартире потерпевшего. В какой-то момент они поссорились с ним, избили и вытолкнули из окна на третьем этаже. Потом подозреваемые спустились и продолжили избивать жертву. Насилие остановили прохожие, которые также вызвали "скорую" и тем самым спасли жизнь пострадавшему.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?