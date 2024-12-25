Тольяттинец стал жертвой мошенников, пытаясь купить парфюмерию по очень выгодной цене

В Тольятти возбудили дело об интернет-мошенничестве, от которого пострадал местный житель. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

30-летний мужчина перед праздниками решил приобрести подарки по выгодной цене. Он списался с "продавцом" косметического онлайн-бутика и заказал более 10 флаконов парфюмерии, за которые по присланной ссылке на оплату перевел 10 тыс. рублей. Кроме того, продавец предложил купить у их партнера наушники известного бренда тоже по выгодной цене. Для оплаты этой покупки покупателю также пришла ссылка, и хотя телефон несколько раз выдал ошибку, однако со счета потерпевшего все равно списали 2 тыс. рублей. После этого тольяттинец заблокировал карту и решил связаться с продавцом, но обнаружил, что находится в "черном списке".