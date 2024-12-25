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Кот-обжора, вежливые водители, батут не по инструкции: курьезные страховые случаи 2024 года Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating подтвердило "Ингосстраху" кредитный рейтинг по международной шкале на уровне iBBB+ "Ингосстрах" стал партнером московского катка "Стрелка" "Ингосстрах" подвел итоги студенческого конкурса им В. И. Щербакова INGOSIGHT Ремонт вместо денег: "Росгосстрах" формирует новую судебную практику в спорах с недобросовестными клиентами по ОСАГО

Страхование Финансы

Кот-обжора, вежливые водители, батут не по инструкции: курьезные страховые случаи 2024 года

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чаще всего страховые случаи — это серьезные происшествия. Но даже ЧП бывают необычными и запоминающимися. Страховой Дом ВСК представляет первую часть курьезных страховых случаев 2024 года. Она посвящена событиям, так или иначе связанным с новогодними праздниками.

Один дома

Клиент позвонил своему страховому агенту ВСК в первый день нового года. Причина — жена сломала ногу в новогоднюю ночь.

Накануне праздника супруги накрыли стол и вышли посмотреть на салют. Тут супруга вспомнила, что возле праздничного стола остался очень ненадежный "охранник" — кот. Она забеспокоилась, что пушистый любимец успеет продегустировать все блюда до их прихода, поэтому поспешила домой.

Поднимаясь по ступенькам, женщина споткнулась о порожек и сильно ударилась ногой. Думала, что просто ушиб, но рентген показал перелом. Плюс оказалось, зря бежала — кот дожидался хозяев, лежа на диване в другой комнате, еда в тот момент его не интересовала.

Единственный бонус во всей ситуации: супруги смогли на деле убедиться, что страховка работает. Пострадавшая получила выплату от ВСК по полису страхования от несчастных случаев.

Новогодний переполох

Утром 2 января страховому агенту ВСК позвонила клиентка в панике и сообщила, что бежит к участковому, так как у нее угнали автомобиль, застрахованный в ВСК по каско.

Агент, несмотря на праздничные выходные, подняла всех коллег, и начала собирать необходимые документы на выплату. Однако уже вечером того же дня клиентка позвонила снова и радостно оповестила: "Отбой! После неистового кутежа забыла, куда поставила машину. Нашла, извините, пожалуйста, за беспокойство!"

История на этом могла бы закончиться, но буквально через три часа она позвонила снова и попросила срочно оформить 7 туристических страховок в Турцию.

На этот раз оказалось, что девушка проспорила поездку в Турцию, самолет вылетает уже через два часа. Страховки успели оформить вовремя, полисы она получила, находясь в аэропорту. К счастью, поездка обошлась без страховых случаев.

Очень вежливое ДТП

А этот случай претендует на премию "самое вежливое ДТП". В новогодние праздники клиентка ВСК решила поехать покататься на лыжах. Праздники, раннее утро, пустая трасса — что может случиться?

Однако на перекрестке она встретила другого водителя (как выяснилось позже, он ехал на зимнюю рыбалку). Автомобилисты вежливо покивали друг другу, мол, пропускают и оба… поехали. Как итог — ДТП.

Виновником аварии признали любителя зимней рыбалки. ВСК оплатила своей клиентке ремонт автомобиля.

Наглядная инструкция

Накануне новогодних праздников, 28 декабря, в офис ВСК пришел мужчина, чтобы написать заявление на выплату по полису страхования от несчастных случаев.

Клиент, довольно упитанный мужчина, решил подарить ребенку батут и в качестве наглядной инструкции по технике безопасности продемонстрировал сыну, как прыгать на батуте… нельзя.

Как результат — мужчина упал и получил перелом поясничного позвонка. Лечение растянулось на долгих 7 месяцев. Сын теперь точно знает, что может случиться, если нарушить правила.

Детские шалости

Эта история тоже про нарушение правил. Мама двух мальчишек 3-х и 6-ти лет строго наказывала детям не играть со спичками и на всякий случай, прятала от них всю новогоднюю атрибутику, включая бенгальские огни.

Однако такие меры предосторожности не стали препятствием для юного исследователя. В один день старший из братьев, воспользовавшись временным отсутствием мамы — она в это время побежала в детский сад за младшим сыном, нашел бенгальские огни и решил зажечь их на балконе.

Искра от огоньков попала на хранившееся там одеяло, отчего оно загорелось. К приходу мамы балкон был полностью охвачен огнем. Приехавшие пожарные оперативно потушили пожар, успел сгореть только балкон. К счастью, сам маленький любитель бенгальских огней не пострадал.

Так как квартира была застрахована в ВСК по полису комплексного ипотечного страхования, клиентка получила за сгоревший балкон выплату свыше 100 тысяч рублей.

Гид потребителя

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