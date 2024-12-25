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Общество

В Самарской области изменится схема движения на трассе М-5

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со среды, 25 декабря, на 960-м км федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" в Жигулевске будут добавлены две полосы для движения, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор". Небольшой участок, который является частью строительных и реконструкционных работ, будет иметь четыре полосы, что позволит разгрузить автомобильный трафик в зимний период. Также это поможет дорожным службам более мобильно реагировать на изменения погодных условий и содержать сложный дорожный отрезок.

Напомним, что строительство путепровода на 960-м км автодороги М-5 "Урал" (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск) началось в июне 2020 года. Общая протяженность объекта составляет 6,133 км. В ходе реализации проекта планируется довести его до I категории (в настоящее время он относится ко II категории) с четырьмя полосами движения. В этом году на объекте выполнены работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды как основного хода, так и съездов, а также установлены водопропускные трубы. Подрядная организация также произвела монтаж опор левого путепровода и балок пролетного строения.

По окончании работ на указанном участке будет ликвидировано пересечение в одном уровне федеральной автомобильной дороги общего пользования с железнодорожным переездом, что значительно повысит безопасность дорожного движения. Завершение всех работ запланировано на 4-й квартал 2026 года.

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