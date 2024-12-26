МЧС: переходить реки по льду в Самарской области еще нельзя

ГУ МЧС России по Самарской области предостерегает жителей региона от выхода на неокрепший речной лед.
Сейчас переправа через реку любым видом транспорта, включая пеший переход по льду, представляет серьезную опасность.
"Мы призываем всех соблюдать правила безопасности, не подвергать себя и своих близких риску. Если вы стали очевидцем происшествия на воде, незамедлительно сообщите о нем по единому номеру вызова экстренных служб — "112", — сообщает ведомство.
Напомним, 25 декабря, из-за тяжелой ледовой обстановкой на Волге и затруднительного прохождения судов по маршруту Самара — Подголятино возможна временная приостановка работы переправы.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.