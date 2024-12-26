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Общество

МЧС: переходить реки по льду в Самарской области еще нельзя

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МЧС России по Самарской области предостерегает жителей региона от выхода на неокрепший речной лед.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Сейчас переправа через реку любым видом транспорта, включая пеший переход по льду, представляет серьезную опасность.

"Мы призываем всех соблюдать правила безопасности, не подвергать себя и своих близких риску. Если вы стали очевидцем происшествия на воде, незамедлительно сообщите о нем по единому номеру вызова экстренных служб — "112", — сообщает ведомство.

Напомним, 25 декабря, из-за тяжелой ледовой обстановкой на Волге и затруднительного прохождения судов по маршруту Самара — Подголятино возможна временная приостановка работы переправы.

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