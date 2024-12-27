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Туризм Общество

Самара вошла в топ-10 российских городов для новогодних путешествий

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Яндекс Путешествия проанализировали данные по перелетам россиян в грядущие новогодние каникулы (28 декабря - 12 января) и определили самые популярные авианаправления в этот период.

Путешествия внутри России по-прежнему выбирает большинство россиян - около 80%.

Самыми востребованными городами для перелетов оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По ним длительность поездки составляет, в среднем, 7 дней, горизонт планирования - от 61 до 75 дней, а стоимость перелета в обе стороны - от 15,4 тыс. рублей (Москва) до 27700 тыс. рублей (Сочи).

Места с 4 по 10 распределили Калининград, Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Самара и Мурманск. 

Самара вошла в топ-10, оказавшись на девятом месте. В среднем, длительность поездки среди планирующих путешествие в Самару составляет восемь дней, горизонт планирования - 56 дней, стоимость перелета - 16700 рублей.

"Россияне традиционно выбирают крупные города для празднования Нового года, поскольку они предлагают широкий спектр праздничных мероприятий, концертов, ярмарок и удобную инфраструктуру. При этом все больше россиян стремятся к новым впечатлениям, исследуя ранее менее известные направления, такие как Мурманск", - рассказали в пресс-службе компании "Яндекс".

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