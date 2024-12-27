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Общество

В выходные в Самаре ожидается слабый мороз и снег

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 28 по 31 декабря. По данным синоптиков, сильных морозов не ожидается.

В субботу, 28 декабря, в Самарской области будет облачно, в большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °C, днем -1…-6 °C.

29 числа в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °C, днем -1…-6 °C.

В понедельник, 30 декабря, облачность сохранится, ветер не изменит скорости и направления, но ночью столбик термометра упадет до -5…-10 °C. Днем температура воздуха составит -1…-6 °C.

Во последний день года, 31 декабря, в Самарской области ожидается облачная погода и снег. Ветер южный, 9…14 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем 0…-5 °C.

Более подробно с прогнозом синоптиков на новогоднюю ночь в Самаре можно ознакомиться здесь.

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