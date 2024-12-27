В выходные в Самаре ожидается слабый мороз и снег

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 28 по 31 декабря. По данным синоптиков, сильных морозов не ожидается.
В субботу, 28 декабря, в Самарской области будет облачно, в большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °C, днем -1…-6 °C.
29 числа в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °C, днем -1…-6 °C.
В понедельник, 30 декабря, облачность сохранится, ветер не изменит скорости и направления, но ночью столбик термометра упадет до -5…-10 °C. Днем температура воздуха составит -1…-6 °C.
Во последний день года, 31 декабря, в Самарской области ожидается облачная погода и снег. Ветер южный, 9…14 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем 0…-5 °C.
Более подробно с прогнозом синоптиков на новогоднюю ночь в Самаре можно ознакомиться здесь.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.