16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара вошла в топ-10 российских городов для новогодних путешествий В новый год площадь Куйбышева защитят от беспилотников В Самаре из-за жалоб жителей магазину запретили транслировать звуковую рекламу Синоптики прогнозируют аномальную погоду на январь в Самарской области В выходные в Самаре ожидается слабый мороз и снег

Общество

Синоптики прогнозируют аномальную погоду на январь в Самарской области

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 118
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на январь в Самарской области. По словам синоптиков, месяц будет теплее, чем обычно.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя температура воздуха ожидается в пределах от -7,1 до -10,8 градуса. Это на 0,6 — 1 градус выше многолетних значений", — указано в прогнозе.

По информации Приволжского УГМС, как правило, средняя температура в январе составляет -8,-15 градусов. В отдельные годы при поступлении теплого воздуха из Атлантики, Средиземного и Черного морей в дневные часы столбики термометров повышались до положительных значений. В 1940, 1942, 1950, 1969, 1979, 2006, 2010 годах при мощных вторжениях воздуха из Арктики интенсивность морозов составляла минус 41-50 градусов.

"На начало нового года и месяца января приходится период коренной зимы, период стуж и метелей. Но в целом январь довольно спокойный месяц, солнце больше, чем в декабре. Осадки отмечаются в течение 6-12 дней. Количество их за месяц по территории изменяется от 14 до 60 мм. Высота снежного покрова на открытых участках к концу месяца увеличивается до 17-50 см", — рассказали синоптики.

Но судя по прогнозу Гидрометцентра, месячное количество осадков в январе-2025 ожидается меньше нормы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5