Синоптики прогнозируют аномальную погоду на январь в Самарской области

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на январь в Самарской области. По словам синоптиков, месяц будет теплее, чем обычно.

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя температура воздуха ожидается в пределах от -7,1 до -10,8 градуса. Это на 0,6 — 1 градус выше многолетних значений", — указано в прогнозе.

По информации Приволжского УГМС, как правило, средняя температура в январе составляет -8,-15 градусов. В отдельные годы при поступлении теплого воздуха из Атлантики, Средиземного и Черного морей в дневные часы столбики термометров повышались до положительных значений. В 1940, 1942, 1950, 1969, 1979, 2006, 2010 годах при мощных вторжениях воздуха из Арктики интенсивность морозов составляла минус 41-50 градусов.

"На начало нового года и месяца января приходится период коренной зимы, период стуж и метелей. Но в целом январь довольно спокойный месяц, солнце больше, чем в декабре. Осадки отмечаются в течение 6-12 дней. Количество их за месяц по территории изменяется от 14 до 60 мм. Высота снежного покрова на открытых участках к концу месяца увеличивается до 17-50 см", — рассказали синоптики.

Но судя по прогнозу Гидрометцентра, месячное количество осадков в январе-2025 ожидается меньше нормы.