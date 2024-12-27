Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка стала звездой роликов о безопасности от Авито

Авито запустил новую коммуникационную кампанию о безопасности сделок в интернете, главной героиней которой стала очаровательная альпака по имени Шарлотка из Ленинградского зоопарка. Компания опекает ее уже три года.
Как сообщили в пресс-службе, новая кампания направлена на повышение осведомленности пользователей о правилах и инструментах безопасности интернет-сделок.
В коротких роликах популярный блогер Тоша Че обсуждает с альпакой Шарлоткой важные аспекты безопасных онлайн-сделок. Вместе они помогут разобраться в том, как выбрать надежного продавца, на что обращать внимание при совершении покупок и получении товаров с доставкой, и почему важно проходить верификацию. Платформа Авито предлагает пользователям ряд полезных инструментов для повышения уровня безопасности: проверки подлинности профиля, рейтинг и отзывы, инструменты "безопасной сделки", защищенный мессенджер и онлайн-звонки внутри приложения. Они помогают продавцам и покупателям чувствовать себя уверенно при совершении сделок.
Ролики с альпакой будут выходить отдельной рубрикой в группе Авито в социальной сети "ВКонтакте", в Telegram-канале компании, а также в профилях блогера Тоши Че.
"Нам важно доносить правила онлайн-безопасности до нашей аудитории в легкой и понятной форме, чтобы они лучше запоминались пользователями и помогали им избегать рисков, с которыми они могут встретиться в интернете. Именно поэтому мы решили выпустить обучающие видео в формате скетчей с популярным блогером, который вместе с очаровательной подопечной Авито из Ленинградского зоопарка обыгрывает разные ситуации и показывает возможности платформы", — говорит руководитель отдела по спецпроектам и бренд-коммуникациям Авито Анна Китайкина.
Шарлотка — трехлетняя альпака с игривым характером и дружелюбным нравом, которая с 2021 года находится под опекой Авито в Ленинградском зоопарке. Она известна своей любовью к одуванчикам, моркови и свежей траве, а также не против водных процедур и прогулок на свежем воздухе. Шарлотка не любит, когда ей чешут спину и прикосновения без разрешения.
Последние комментарии
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?