16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка стала звездой роликов о безопасности от Авито Стикеры и забавные фото: директор самарского филиала Т2 рассказал о своем абонентском опыте Как подготовить квартиру к праздникам Контейнерная агрологистика: новый этап развития АПК в России ВСК Университет получил престижные премии за образовательные программы об искусственном интеллекте

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка стала звездой роликов о безопасности от Авито

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито запустил новую коммуникационную кампанию о безопасности сделок в интернете, главной героиней которой стала очаровательная альпака по имени Шарлотка из Ленинградского зоопарка. Компания опекает ее уже три года.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Как сообщили в пресс-службе, новая кампания направлена на повышение осведомленности пользователей о правилах и инструментах безопасности интернет-сделок.

В коротких роликах популярный блогер Тоша Че обсуждает с альпакой Шарлоткой важные аспекты безопасных онлайн-сделок. Вместе они помогут разобраться в том, как выбрать надежного продавца, на что обращать внимание при совершении покупок и получении товаров с доставкой, и почему важно проходить верификацию. Платформа Авито предлагает пользователям ряд полезных инструментов для повышения уровня безопасности: проверки подлинности профиля, рейтинг и отзывы, инструменты "безопасной сделки", защищенный мессенджер и онлайн-звонки внутри приложения. Они помогают продавцам и покупателям чувствовать себя уверенно при совершении сделок.

Ролики с альпакой будут выходить отдельной рубрикой в группе Авито в социальной сети "ВКонтакте", в Telegram-канале компании, а также в профилях блогера Тоши Че.

"Нам важно доносить правила онлайн-безопасности до нашей аудитории в легкой и понятной форме, чтобы они лучше запоминались пользователями и помогали им избегать рисков, с которыми они могут встретиться в интернете. Именно поэтому мы решили выпустить обучающие видео в формате скетчей с популярным блогером, который вместе с очаровательной подопечной Авито из Ленинградского зоопарка обыгрывает разные ситуации и показывает возможности платформы", — говорит руководитель отдела по спецпроектам и бренд-коммуникациям Авито Анна Китайкина.

Шарлотка — трехлетняя альпака с игривым характером и дружелюбным нравом, которая с 2021 года находится под опекой Авито в Ленинградском зоопарке. Она известна своей любовью к одуванчикам, моркови и свежей траве, а также не против водных процедур и прогулок на свежем воздухе. Шарлотка не любит, когда ей чешут спину и прикосновения без разрешения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Станислав Борисов 26 декабря 2024 18:42 Ученье - свет: "Ростелеком" установил энергоэффективные светильники в самарских школах

Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5