В Самаре переименуют три остановки общественного транспорта

Мэрия Самары подготовила поправки в реестр муниципальных маршрутов. Они предусматривают переименование трех остановочных пунктов.

В частности, в скором времени пассажирам автобусных маршрутов № 11, 61, 88 и 261 придется привыкать к новому названию остановки "ул. Первомайская" по Волжскому проспекту. Ее переименуют в "Самарский спортивный лицей".

Остановке "ул. Арцыбушевская" по ул. Полевой дадут более развернутое название: "улица Арцыбушевская, больница имени Пирогова". Изменения затронут автобусные маршруты № 24, 34, 41 и 46, а также трамвйные: № 3, 4, 5, 15, 18, 20, 20к и 22.

Из названия остановки "ТЦ Мега-Икеа" по Московскому шоссе (24 км) уберут слово "Икеа". Ведь этот магазин давно закрылся. Остановка будет называться "ТЦ Мега". Изменения затронут автобусные маршруты № 67 и 87.

Как пояснили в департаменте транспорта, основанием для поправок стало решение профильной комиссии. Сейчас ведомство собирает замечания и предложения.