В Самаре переименуют три остановки общественного транспорта

Мэрия Самары подготовила поправки в реестр муниципальных маршрутов. Они предусматривают переименование трех остановочных пунктов.
В частности, в скором времени пассажирам автобусных маршрутов № 11, 61, 88 и 261 придется привыкать к новому названию остановки "ул. Первомайская" по Волжскому проспекту. Ее переименуют в "Самарский спортивный лицей".
Остановке "ул. Арцыбушевская" по ул. Полевой дадут более развернутое название: "улица Арцыбушевская, больница имени Пирогова". Изменения затронут автобусные маршруты № 24, 34, 41 и 46, а также трамвйные: № 3, 4, 5, 15, 18, 20, 20к и 22.
Из названия остановки "ТЦ Мега-Икеа" по Московскому шоссе (24 км) уберут слово "Икеа". Ведь этот магазин давно закрылся. Остановка будет называться "ТЦ Мега". Изменения затронут автобусные маршруты № 67 и 87.
Как пояснили в департаменте транспорта, основанием для поправок стало решение профильной комиссии. Сейчас ведомство собирает замечания и предложения.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.