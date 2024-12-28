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Губернатор Власть и политика

У губернатора появятся советники-наставники

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 декабря, на внеочередном заседании Самарской губернской думы губернатор Вячеслав Федорищев заявил о введении новой должности в структуре областного правительства – советника-наставника.

Губернатор объявил о назначении двух советников-наставников. Ими стали вдова Героя России Юлия Пономаренко и экс-глава УФСБ по Самарской области Юрий Рожин, который до последних выборов губернатора занимал должность вице-губернатора в правительстве Самарской области.

Объявляя о введении новой должности, Вячеслав Федорищев напомнил, что в 2024 году в каждом муниципалитете был назначен заместитель главы по вопросам оказания помощи участникам СВО и членам их семей.

"Это будет отдельная штатная должность, с человеком, который находится в теме и разбирается в вопросе. Ярким примером является Юлия Пономаренко, которая стала заместителем руководителя по соответствующему направлению в нашем опорном городе Новокуйбышевске и ведет эту работу активно, является членом партии "Единая Россия", а также имеет возможность подсказывать и помогать другим коллегам, которые сейчас на эту работу только устраиваются, — прокомментировал глава региона. — Поэтому я принял решение о том, что в составе членов правительства появится дополнительная должность. В частности, в следующем году мы введем должность советника-наставника губернатора".

Он добавил, что такая должность присутствует во многих регионах.

"По сути, это человек с очень большим опытом и заслугами, с одной стороны. С другой стороны, он точно знает вопросы, в которых губернатор по разным причинам не так сильно разбирается, как этот профессионал", — добавил Вячеслав Федорищев.

Планируется, что Юлия Пономаренко станет советником-наставником по взаимодействию с семьями-участниками СВО. Губернатор поручил подготовить депутатскому корпусу подготовить соответствующее решение, которое позволит советнику-наставнику получить статус члена правительства Самарской области.

Кроме того, Вячеслав Федорищев объявил о назначении еще одного человека на этот пост. Им стал Юрий Рожин.

"Я принял решение, что Юрий Александрович будет работать моим советником-наставником и помогать во взаимодействии с теми структурами и подразделениями, которые работают на территории Самарской области и требуют особого подхода", — заключил губернатор.

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