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Общество

На площади Куйбышева с 28 декабря открылся новогодний комплекс

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 декабря, стартовала работа всех праздничных локаций на площади Куйбышева в Самаре, передает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Новогодний комплекс открылся фестивалем "Винтер фест" от команды Ильи Авербуха — заслуженного мастера спорта России.

На ледовом катке для юных фигуристов прославленный спортсмен провел мастер-класс по фигурному катанию. Участники попробовали себя в выполнении базовых элементов, поработали над техникой и получили ценный опыт взаимодействия с признанным мастером искусства на льду. Кульминацией дня стало яркое ледовое шоу, в котором приняли участие олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Первых гостей приняла Усадьба самарского Деда мороза. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовили развлекательную программу с участием главного зимнего волшебника и его внучки Снегурочки. В завершении мероприятия ребятам вручили подарки: коньки и сладкие наборы.

В этом году площадь поделена на тематические зоны: "Сказочный лес", спортивная зона "Самара в движении. Зима", торговый городок и катающийся городок, который состоит из трех ледовых катков.

В "Сказочном лесу" установлены тематические фотозоны с арт-объектами по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Для любителей активного отдыха оборудовали деревянную горку для катания на тюбингах ("ватрушках"). А спортивные гости под присмотром профессиональных тренеров смогут поиграть в городки, снежный бой, гигантские шахматы, дженгу и тетрис, биатлон-тир, попробовать себя в фиджитал спорте.

Подробнее с режимом работы всех локаций на площади Куйбышева можно ознакомиться по ссылке.

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