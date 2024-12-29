Движение на трассе М-5 в Красноярском районе восстановлено

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В Поволжуправтодоре сообщили, что движение по ранее перекрытому участку трассы М-5 в Красноярском районе на участке км 1057, осуществляется в штатном режиме с 14:50.