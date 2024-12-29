Движение на трассе М-5 в Красноярском районе восстановлено

В Поволжуправтодоре сообщили, что движение по ранее перекрытому участку трассы М-5 в Красноярском районе на участке км 1057, осуществляется в штатном режиме с 14:50.
"Временные затруднения были связаны с ликвидацией последствий ДТП", - уточнили в управлении.
Напомним, утром 29 декабря здесь произошла смертельная автокатастрофа с участием нескольких автомобилей. Погибли три человека.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.