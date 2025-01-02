Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Австралии

Воспитанница тольяттинской школы тенниса, девятая ракетка мира, Дарья Касаткина проиграла 107-й ракетке рейтинга — своей соотечественнице Полине Кудерметовой — в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счетом 6:1, 2:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 48 минут. Кудерметова сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной два эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из возможных 18. Следующий матч Кудерметова проведет с американкой Эшлин Крюгер.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600, пишет championat.com.