Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Австралии

Воспитанница тольяттинской школы тенниса, девятая ракетка мира, Дарья Касаткина проиграла 107-й ракетке рейтинга — своей соотечественнице Полине Кудерметовой — в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счетом 6:1, 2:6, 5:7.
Матч продолжался 1 час 48 минут. Кудерметова сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной два эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из возможных 18. Следующий матч Кудерметова проведет с американкой Эшлин Крюгер.
Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600, пишет championat.com.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!