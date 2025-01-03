Диана Шнайдер вышла в финал парного турнира в Брисбене

Серебряные призеры Олимпиады-2024 российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева уверенно вышли в финал парного турнира категории WTA-500 в Брисбене.

В полуфинальном матче Андреева и Шнайдер со счетом 7:5, 6:2 обыграли японский дуэт Суко Аояма и Эри Ходзуми.

В титульном матче турнира в Брисбене Андреева и Шнайдер сразятся с русско-австралийским дуэтом Анна Калинская и Присцилла Хон, пишет championat.com.