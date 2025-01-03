Более 2 тонн гуманитарной помощи отправлено в Анапу из Самарской области

Более 2 тонн гуманитарной помощи отправили сегодня в Анапу. "Мы благодарим всех, кто откликнулся на призыв помочь нашему Черноморскому побережью и волонтерам, в числе которых и наши земляки. Вместе мы собрали все то, что действительно необходимо: специальные костюмы химзащиты, сорбенты для сбора нефтепродуктов, респираторы, тепловые пушки, моющие средства и др.", — благодарит самарцев минприроды Самарской области.

Через 1700 км гуманитарная помощь будет на месте. "Мы на связи с правительством Краснодарского края, груз встречают. Общая беда сплачивает нас во все времена. Когда мы вместе, мы со всем справимся", — говорится в сообщении.