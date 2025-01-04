В Самарской области ожидается сильный ветер

В воскресенье, 5 января, в Самарской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
По области местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 16 м/с, сильный снег, мокрый снег, налипание снега, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.
МЧС напоминает, что при такой погоде не следует укрываться и парковать транспорт под деревьями и шаткими конструкциями; лучше воздержаться от использования автомобиля; необходимо проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.