В Самарской области ожидается сильный ветер

В воскресенье, 5 января, в Самарской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По области местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 16 м/с, сильный снег, мокрый снег, налипание снега, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

МЧС напоминает, что при такой погоде не следует укрываться и парковать транспорт под деревьями и шаткими конструкциями; лучше воздержаться от использования автомобиля; необходимо проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.