Диана Шнайдер выиграла парный турнир WTA-500 в Брисбене

В субботу, 4 января, российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева одержали победу в парном турнире категории WTA-500 в Брисбене. Об этом сообщает sport.ru.

Шнайдер и Андреева обыграли дуэт Анны Калинской и австралийки Присциллы Хон со счетом 7:6 (8:6), 7:5.