В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде и феномене текстильного искусства

В понедельник, 6 января, в 16:00, в "ЗИМ Галерее" пройдет лекция-экскурсия по выставке "ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ" (12+) петербургского художника Саши Браулова.

Искусствовед Дарья Волкова и исследователь модернизма Максим Тюгин расскажут про свои объекты-фавориты, представленные на выставке — шесть зданий отечественного и зарубежного модернизма начала и второй половины ХХ века.

Выставка "ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ" продлена до конца января и после новогодних праздников экспозицию частично обновят. Работы Саши Браулова — это высказывание об архитектуре авангарда, а также ностальгические и ироничные зарисовки из жизни. В экспозиции представлено более 80 работ, вышитых и сшитых вручную эксклюзивно для выставки.

Череду новогодних мероприятий завершит лекция "Искусство нитки: как рукоделие стало совриском" (16+) куратора галереи "Виктория" и арт-критика Сергея Баландина. Почему текстиль получил такую популярность в современном российском искусстве? Как развивалась эта художественная практика в мире и какое у нее настоящее и будущее? Об этом и многом другом 8 января, в 16:00, расскажет Сергей Баландин.

В последние несколько лет рукоделие стало неотъемлемой частью современного искусства: шитье, стринг-арт, вязание, скульптура, инсталляция и другие способы визуализации образов чувств через ткань и нить. На современной арт-сцене случился настоящий "текстильный бум", и сразу несколько ведущих российских галерей открыли выставки текстильного искусства. Произведения из ткани и нитей широко были представлены на Венецианской биеннале, а весной в Лондоне прошла гигантская выставка текстиля Unravel. The Power and Politics of Textiles in Art.

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106 к155 (бывший "Спортзавод").