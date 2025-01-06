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В Музее Рязанова пройдет новогодняя лекция Вячеслава Вербового

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 января в 14:00 в Музее Рязанова в Самаре пройдет лекция "Новогодние киносказки Эльдара Рязанова" (12+), сообщает пресс-служба музея. Ее прочитает старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В четырех фильмах знаменитого режиссера действия происходят в новогоднюю ночь, а после "Иронии судьбы" Рязанова даже стали неформально называть Дедом Морозом мира кино.

На лекции гости узнают об истории создания двух "Карнавальных ночей" (1956, 6+ и 2006, 12+), "Зигзага удачи" (1968, 6+) и "Иронии судьбы, или С легким паром!" (1975, 6+), а также о приемах, из которых складываются рязановские новогодние фильмы.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cGDn5x.

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