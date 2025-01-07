Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), сообщает championat.com. На старте соревнований она обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:3, 0:6, 6:0.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Синяковой один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Аделаиде Диана Шнайдер сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, которая обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.