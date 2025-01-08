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В Самарской области молодые мамы получают единовременную выплату при рождении первого ребенка

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подано более 800 заявлений от молодых мам на получение единовременной выплаты при рождении первого ребенка. Новая мера поддержки женщин, родивших первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, начала действовать в ноябре 2024 г. по поручению главы региона Вячеслава Федорищева и является частью Программы социально-экономического развития Самарской области.

В Год семьи в регионе действовало 39 мер поддержки, одна из них единовременная денежная выплата молодым мамам. Размер выплаты, как и региональный семейный капитал, положенный при рождении третьего и последующих детей, составляет 100 тыс. рублей. Всего в 2024 г. в Самарской области всеми мерами государственной помощи было охвачено более 1 млн человек или каждый третий житель региона.

В Елховском районе новой мерой поддержки воспользовались пять молодых мам. "Все заявления были поданы через сайт Госуслуг, — говорит руководитель Елховского отделения Управления социальной защиты населения Оксана Галдеева. — Я считаю, что это очень хорошая поддержка финансовая для молодых женщин, которые впервые стали мамами. Кто-то из них учится, у кого-то маленький стаж, поэтому может быть не достаточно высокооплачиваемая работа. В любом случае — это очень хорошее подспорье для мамы и малыша. Еще раз хочу отметить, с каким вниманием губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев относится к нашим семьям".

В 2025 г. поддержка молодых мам продолжится. По прогнозам регионального министерства социально-демографической и семейной политики, ежегодно более 4 тысяч молодых мам смогут получить единовременную выплату при рождении. Необходимые средства предусмотрены в областном бюджете.

Оформить выплату в размере 100 тыс. руб. можно в течение первого года жизни ребенка, обратившись в управление соцзащиты по месту жительства или подав заявление через социальный портал министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

"Все деньги мы потратили на нашу малышку. Купили коляску, кроватку, одежду, игрушки. Это были такие приятные траты. Очень рады, что сейчас так поддерживают молодые семьи", — рассказывают молодые родители Дарья и Олег Григорьевы из села Елховка.

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