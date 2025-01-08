Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Австралии

На хардовом турнире категории WTA — 500 в Аделаиде завершился матч второго круга, в котором встречались уроженка Тольятти Дарья Касаткина и хозяйка корта Эмерсон Джонс, занимающая 371-ю строчку в рейтинге WTA.

Со счетом 7:5, 6:3 победу одержала россиянка, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Касаткина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Ее соперница ни разу подала навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла за матч три брейк-пойнта из восьми.

В ¼ финала турнира в Аделаиде Касаткина сыграет с 20-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз, обыгравшей в матче второго круга Елену Остапенко из Латвии.