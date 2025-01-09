Самарская шпажистка стала призером первого этапа гран-при России по фехтованию

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве завершились всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах, которые также являлись первым этапом российской серии "Гран-при" 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.