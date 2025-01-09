Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Австралии

Воспитанница тольяттинской школы тенниса, девятая ракетка мира Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде, пишет championat.com.

В четвертьфинале соревнований она потерпела поражение от американки Мэдисон Киз (20-й номер рейтинга) со счетом 1:6, 3:6.

Матч продолжался 58 минут. За это время Киз выполнила 11 подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

На счету Касаткиной ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.