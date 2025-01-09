Диана Шнайдер проиграла Юлии Путинцевой, проведя на корте в Аделаиде три часа

Уроженка Жигулевска, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде. В матче четвертьфинала она проиграла казахстанской спортсменке Юлии Путинцевой (25-й номер рейтинга) со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 4:6.

Матч продолжался 3 часа 13 минут. За это время Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Путинцевой один эйс, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12, пишет championat.com.