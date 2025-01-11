Иван Носков: "По итогу зимнего сезона не все управляющие компании получат положительную оценку"

За январь в Самаре выпало 88% месячной нормы осадков в виде снега и дождя. Как заявил мэр города Иван Носков, профильные службы максимально оперативно реагируют на опасные погодные явления. Дорожные и коммунальные службы города трудятся в усиленном режиме, без выходных. Обеспечить беспрепятственную работу общественного транспорта, минимизировать вероятность травматизма — это первоочередная задача.

"Для многих коммунальных организаций погодные условия стали испытанием на прочность. По итогу зимнего сезона не все компании, обслуживающие многоквартирные дома, получат положительную оценку своей работы. Информация об их ненадлежащей работе еженедельно направляется в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для принятия административных мер", - написал глава города в своем Telegram-канале.

В ночь на 10 января на участки вывели 270 единиц уборочной техники и 88 дорожных рабочих. Днем в городе работали 3 276 уборщиков и 310 машин. За сутки использовали около 438 тонн реагентов. При необходимости их будут рассыпать повторно.

С начала года на специализированные площадки уже вывезли свыше 52 тыс. т снега. При этом отсутствие регулярного вывоза управляющими компаниями снежных масс с дворовых территорий спровоцировало при потеплении скопления талых вод в ряде районов. На таких участках дорог проводят откачку талых вод и "открытие" дождеприемников.