Научат профессии: о корпоративном университете АВТОВАЗа

Увеличение эффективности персонала, формирование мотивации, "скамейки запасных" и пула талантов, повышение вовлеченности в производственный процесс — вот основные цели корпоративного Университета Группы "АВТОВАЗ". Как он работает и кого здесь обучают? Какими материальными ресурсами располагает университет? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.

Зачем заводу университет?

Производство на автозаводе в Тольятти непрерывно развивается. В 2024 году предприятие выпустило рекордное за последние годы число автомобилей: более 500 тысяч штук. В широкой модельной линейке LADA представлены автомобили, которые могут потреблять не только традиционный бензин, но и сжатый природный газ и электричество.

Коллектив АВТОВАЗа активно растет, на завод приходит много новичков на самые разные участки и направления как с опытом, так и без опыта работы: здесь рады всем.

Чтобы все успевать — выпускать новые модели, обеспечивать высокий темп производства и безопасные условия труда — необходим постоянный учебный процесс. Его организацией и реализацией занимаются как внутри завода, так и в специализированной дочерней структуре — Университете Группы "АВТОВАЗ", который обучает в год около 30 000 человек.

Сохранили преемственность

В феврале корпоративному Университету Группы "АВТОВАЗ" исполняется 48 лет. Дата, конечно, не круглая, однако порядок цифр говорит о многом. И, в первую очередь, об отношении руководства в то время Волжского автомобильного завода к подготовке квалифицированных кадров для предприятия.

21 января 1967 года был вырыт первый кубометр земли под строительство первого цеха завода, а 15 февраля того же года был подписан приказ об организации курсов шоферов при Отделе технического обучения. Таким образом, многоступенчатая образовательная система для работников завода начала формироваться еще на этапе строительства автогиганта.

Через девять лет отдел технического обучения приобрел статус Отраслевого учебного центра Министерства автомобильной промышленности. А впоследствии стал Учебным центром АО "АВТОВАЗ" с крупнейшим учебно-производственным комплексом специализированных лабораторий, учебных классов, мастерских и полигонов, расположенных на площади около 20 гектаров. Ежегодно в учебном центре вели подготовку, переподготовку и повышение квалификации по различным видам и направлениям деятельности десятков тысяч работников завода.

Учебный центр и стал фундаментом нынешнего "Корпоративного университета Группы "АВТОВАЗ". Здесь реализуются программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Система обучения развивается и совершенствуется в духе времени и в соответствии с запросами производственных площадок предприятий АО "АВТОВАЗ". При этом высокое качество учебного процесса гарантировано наработанной годами и отлаженной миллионами учебных часов собственной, корпоративной системой обучения.

Акцент — на практические навыки

Главный принцип работы Корпоративного университета: постоянное развитие с фокусом на потребности основного заказчика: АО "АВТОВАЗ".

Сегодня в "Корпоративном университете Группы "АВТОВАЗ" обучить могут действительно каждого: от рабочих и служащих до специалистов и руководителей. В портфеле университета более 400 программ, как очных, так и дистанционных, а также почти 350 преподавателей, задействованных в реализации этих курсов.

Направлений в Корпоративном университете множество. Здесь и обучение рабочих на профессию, обязательное обучение вопросам охраны труда, экологии и транспортных средств, обслуживание и ремонт оборудования, автоматизированные системы управления, инжиниринг продукта, управление качеством продукции, управление персоналом, информационные технологии, автоматизированное проектирование, экономика и финансово-хозяйственная деятельность, иностранные языки и многое другое.

Рабочим кадрам в университете уделяется повышенное внимание и предоставляются самые широкие возможности. Здесь с нуля готовят электрогазосварщиков, токарей, слесарей, маляров — всего около сотни профессий. Причем при подготовке кадров не менее половины учебного времени отводится на производственное обучение.

Материально-техническая база для каждой дисциплины обновляется постоянно, вместе с заводом, современное обучение без этого просто немыслимо.

Отдельного упоминания заслуживают учебные пространства Корпоративного университета АВТОВАЗа: 26 учебных аудиторий, шесть компьютерных классов, два участка для практического обучения рабочим специальностям, площадка для практических занятий водителей погрузчиков и множество других. Занятия проводятся преимущественно в рабочее время. Все обучение для сотрудников предприятия здесь бесплатное.

Университет активно работает и с будущими сотрудниками: старшеклассниками и студентами. И предлагает все более востребованные в молодежной среде программы целевого и дополнительного профессионального обучения, совместно с различными подразделениями АВТОВАЗа проводит профориентационные встречи, организовывая экскурсии для ребят на завод.