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Экономика и бизнес

Победитель торгов на создание павильонов у Фабрики-кухни "слился"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сорваны вторые по счету торги на создание павильонов рядом с Фабрикой-кухней. Обновленная информация появилась на сайте госзакупок.

Напомним, в середине декабря стало известно, что Третьяковской галерее все же удалось найти подрядчика на создание нескольких павильонов рядом со зданием Фабрики-кухни в Самаре. Эти торги стали повторными (на первые не нашлось ни одного желающего), на них заявилось два участника. Победила компания, предложившая выполнить услуги за 32,87 млн рублей при начальной цене контракта в 43,3 млн рублей.

Подрядчик должен был в течение трех месяцев с момента подписания контракта соорудить три павильона ("Мастерская", "Северная проходная", "Южная проходная") и оградить чиллер в рамках благоустройства территории Фабрики-кухни. Однако что-то пошло не так. Накануне информацию на сайте госзакупок обновили, дополнив записью напротив строчки "Победитель": "Отказ от заключения контракта или уклонение участника от заключения контракта".

Причины отказа не называются.

 

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