Третьяковская галерея подыскала подрядчика на создание павильонов возле Фабрики-кухни в Самаре

Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" все-таки нашло подрядчика на создание павильонов рядом с Фабрикой-кухней в Самаре.
На повторные торги заявились два участника. Победила компания, предложившая выполнить услуги за 32, 87 млн рублей при начальной цене контракта в 43,3 млн рублей.
Напомним, торги были повторными, так как на первые, прошедшие в начале декабря, не заявился ни один участник.
Имя победителя пока не называется. Известно, что он должен в течение трех месяцев с момента подписания контракта соорудить три павильона ("Мастерская", "Северная проходная", "Южная проходная") и оградить чиллер в рамках благоустройства территории Фабрики-кухни.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.