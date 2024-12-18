Третьяковская галерея подыскала подрядчика на создание павильонов возле Фабрики-кухни в Самаре

Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" все-таки нашло подрядчика на создание павильонов рядом с Фабрикой-кухней в Самаре.

На повторные торги заявились два участника. Победила компания, предложившая выполнить услуги за 32, 87 млн рублей при начальной цене контракта в 43,3 млн рублей.

Напомним, торги были повторными, так как на первые, прошедшие в начале декабря, не заявился ни один участник.

Имя победителя пока не называется. Известно, что он должен в течение трех месяцев с момента подписания контракта соорудить три павильона ("Мастерская", "Северная проходная", "Южная проходная") и оградить чиллер в рамках благоустройства территории Фабрики-кухни.