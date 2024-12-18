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Третьяковская галерея подыскала подрядчика на создание павильонов возле Фабрики-кухни в Самаре ЖК «ЗИМ Галерея»: советский витраж, современная мозаика и картинная галерея "Шард" не смог оспорить отказ в разрешении на строительство нового дома в Волгаре Реновация Безымянки: от рабочих кварталов — к престижной локации Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство Строительство и недвижимость

Третьяковская галерея подыскала подрядчика на создание павильонов возле Фабрики-кухни в Самаре

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" все-таки нашло подрядчика на создание павильонов рядом с Фабрикой-кухней в Самаре.

На повторные торги заявились два участника. Победила компания, предложившая выполнить услуги за 32, 87 млн рублей при начальной цене контракта в 43,3 млн рублей.

Напомним, торги были повторными, так как на первые, прошедшие в начале декабря, не заявился ни один участник.

Имя победителя пока не называется. Известно, что он должен в течение трех месяцев с момента подписания контракта соорудить три павильона ("Мастерская", "Северная проходная", "Южная проходная") и оградить чиллер в рамках благоустройства территории Фабрики-кухни.

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Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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