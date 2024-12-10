В Самаре объявили повторные торги на создание павильонов возле Фабрики-кухни

Государственная Третьяковская галерея вновь ищет подрядчика, который займется созданием павильонов рядом с Фабрикой-кухней.
Начальная цена контракта по-прежнему составляет 43,3 млн рублей. Победителя планируют определить после 18 декабря.
Напомним, в начале декабря должен был определиться подрядчик, который соорудит три павильона ("Мастерская", "Северная проходная", "Южная проходная") и оградит чиллер в рамках благоустройства территории Фабрики-кухни в Самаре. Однако торги признали несостоявшимися: на них не было подано ни одной заявки.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?