В Самаре объявили повторные торги на создание павильонов возле Фабрики-кухни

Государственная Третьяковская галерея вновь ищет подрядчика, который займется созданием павильонов рядом с Фабрикой-кухней.

Начальная цена контракта по-прежнему составляет 43,3 млн рублей. Победителя планируют определить после 18 декабря.

Напомним, в начале декабря должен был определиться подрядчик, который соорудит три павильона ("Мастерская", "Северная проходная", "Южная проходная") и оградит чиллер в рамках благоустройства территории Фабрики-кухни в Самаре. Однако торги признали несостоявшимися: на них не было подано ни одной заявки.