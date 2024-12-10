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Экономика и бизнес

В Самаре объявили повторные торги на создание павильонов возле Фабрики-кухни

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственная Третьяковская галерея вновь ищет подрядчика, который займется созданием павильонов рядом с Фабрикой-кухней.

Начальная цена контракта по-прежнему составляет 43,3 млн рублей. Победителя планируют определить после 18 декабря.

Напомним, в начале декабря должен был определиться подрядчик, который соорудит три павильона ("Мастерская", "Северная проходная", "Южная проходная") и оградит чиллер в рамках благоустройства территории Фабрики-кухни в Самаре. Однако торги признали несостоявшимися: на них не было подано ни одной заявки.

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