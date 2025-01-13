Самарцам расскажут о значимости окружений и "котлов" во Второй мировой войне

В воскресенье, 19 января, в 17:00, в большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона состоится лекция кандидата исторических наук Алексея Исаева "Почему Вторая мировая война стала войной окружений и "котлов" (12+).

На лекции также затронут вопрос о роли и значении окружений, "котлов" в нынешних условиях. Мероприятие пройдет в рамках открытия Третьего сезона литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе" памяти Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.

Вход свободный.

Алексей Исаев — один из крупнейших современных специалистов по истории Второй мировой войны, автор монографий и научных статей, ведет работу по популяризации военной истории. 19 января он прочитает уже третью лекцию, подготовленную специально для аудитории литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе".

Окружение противника столетиями считалось вершиной военного искусства. Военные теоретики и практики грезили "Каннами", но 1914–1918 годы дали мало примеров успехов таких действий. Вторая мировая война (и Великая Отечественная война как ее часть) стала вершиной в проведении противниками операций на окружение невиданных ранее масштабов. Почему это происходило? На лекции расскажут, как сиюминутное состояние вооруженных сил сторон предопределило "звездный час" окружений.