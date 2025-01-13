Самарцам расскажут о значимости окружений и "котлов" во Второй мировой войне

В воскресенье, 19 января, в 17:00, в большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона состоится лекция кандидата исторических наук Алексея Исаева "Почему Вторая мировая война стала войной окружений и "котлов" (12+).
На лекции также затронут вопрос о роли и значении окружений, "котлов" в нынешних условиях. Мероприятие пройдет в рамках открытия Третьего сезона литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе" памяти Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.
Вход свободный.
Алексей Исаев — один из крупнейших современных специалистов по истории Второй мировой войны, автор монографий и научных статей, ведет работу по популяризации военной истории. 19 января он прочитает уже третью лекцию, подготовленную специально для аудитории литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе".
Окружение противника столетиями считалось вершиной военного искусства. Военные теоретики и практики грезили "Каннами", но 1914–1918 годы дали мало примеров успехов таких действий. Вторая мировая война (и Великая Отечественная война как ее часть) стала вершиной в проведении противниками операций на окружение невиданных ранее масштабов. Почему это происходило? На лекции расскажут, как сиюминутное состояние вооруженных сил сторон предопределило "звездный час" окружений.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.