В музее Рязанова пройдет очередная встреча ридинг-группы "Читать кино"

В субботу, 18 января, в 17:30 в музее Эльдара Рязанова состоится четвертая встреча ридинг-группы "Читать кино" (16+). Ее тема — "Зритель, который слишком много знал: Младен Долар смотрит Хичкока". Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

В чем разница между тем, что знает зритель, и тем, о чем осведомлен герой фильма? Могут ли совпасть точки зрения аудитории и действующих лиц? Каковы последствия того, что зритель знает больше или меньше персонажей фильма? Поисками ответа на эти вопросы Альфред Хичкок занимался на протяжении всего творчества. Саспенс в его фильмах — следствие тонкой работы с поиском баланса между зрительским знанием и незнанием. Однако какие ошибки может совершить даже гений?

На встрече посетители обсудят статью словенского исследователя Младена Долара "Зритель, который слишком много знал". Долар анализирует раннюю работу Хичкока "Саботаж" (1936, 12+) — экранизацию романа Джозефа Конрада "Секретный агент" (1907, 16+) — и приходит к интересным выводам о том, что бывает со зрителем, который получает во время просмотра слишком много информации.

Для продуктивного диалога рекомендуется заранее ознакомиться с текстом (он размещен в социальных сетях музея Эльдара Рязанова) и посмотреть фильм "Саботаж".

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета.