Диана Шнайдер с победы стартовала в парном разряде на Australian Open-2024

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг Australian Open — 2025 в парном разряде. На старте соревнований они одержали уверенную победу над итальянкой Анджелиной Морателли и полькой Катаржиной Питер со счетом 7:5, 6:1, пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Андреева и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта. На счету их соперниц один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами матча Жасмин Паолини/Сара Эррани (Италия) — Присцилла Хон/Дарья Сэвилл (Австралия).