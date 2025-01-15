Госавтоинспекция предупредила жителей региона об ухудшении погодных условий

Госавтоинспекция региона предупреждает жителей Самарской области об ухудшении погодных условий в виде снегопада и напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

"Воздержитесь от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности и используйте детское удерживающее устройство при перевозке детей в легковом автомобиле. Соблюдайте скоростной режим. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений", — напоминают правоохранители.

Также в условиях снежных заносов Госавтоинспекция призывает ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок.