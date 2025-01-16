Самарцев предупредили о сильном ветре 16 января

В Приволжском УГМС в четверг, 16 января, объявили желтый уровень опасности из-за ветра.

"В ближайшие 1-2 часа местами по Самарской области ожидаются усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с, поземок с сохранением до конца дня 16 января", - сообщили синоптики.

В свою очередь, в ГУ МЧС России напомнили водителям и пешеходам: