В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов

В 2025 году в Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" продолжатся работы по ремонту четырех автомобильных дорог регионального значения, начатые в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
С началом дорожного сезона специалисты приступят к приведению в нормативное состояние последнего участка автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка протяженностью 10 км, расположенного на подъезде к населенному пункту Пестравка.
"Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Интенсивность транспортного потока по автомобильной дороге составляет 3,5 тысячи автомобилей в сутки.
В 2019–2024 годах по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" проведен ремонт 58,7 км из 68,7 км дороги. Также выполнен ремонт 4-х мостов, расположенных во составе дороги. До конца 2025 года нормативное состояние дороги будет обеспечено на всем протяжении.
В Алексеевском районе продолжится ремонт региональной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Она является одной из основных для Алексеевского района, так как связывает ряд крупных населенных пунктов с областным центром — Самарой и районным центром — селом Алексеевка. Интенсивность движения по автодороге составляет более тысячи автомобилей в сутки.
В 2024 году дорожники отремонтировали участок между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Дмитриевка протяженностью 9 км, а в текущем году приступят к ремонту дорожного полотна между Дмитриевкой и Богдановкой протяженностью 8 км. Отметим, что в 2021–2022 годах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" также были отремонтированы участки дороги общей протяженностью 30 км между населенными пунктами Самовольно-Ивановка и Алексеевка.
В Большеглушицком районе продолжится ремонт автомобильной дороги "Самара — Большая Черниговка" — Южный протяженностью 15 км. Она является единственным выездом для целого ряда населенных пунктов района в направлении административного центра района — села Большая Глушица и города Самары. "Дорога активно используется жителями для поездок в районный центр, где расположены основные социальные учреждения района — центральная больница, почта, общеобразовательная школа. По дороге проходит маршрут школьных и рейсовых автобусов, осуществляется подвоз продуктов, ездит сельхозтехника", — говорит глава сельского поселения Фрунзенский Юрий Пищулин.
В 2024 году дорожники уложили нижний слой дорожного полотна, обустроили 5 остановочных площадок с установкой новых павильонов и строительством к ним тротуаров. Также установлены 12 автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7 и проведен ремонт двух мостов. В 2025 году на объекте будет устроен верхний слой дорожного покрытия, установлено барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка.
В Кошкинском районе в 2025 году будет введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км.
Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область — Татарстан через город Нурлат. Водители Самарской области и жители Кошкинского района неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дорогу и обеспечить на ней безопасное движение.
Одна из особенностей объекта — строительство новых тротуаров и устройство улично-дорожного освещения в черте населенного пункта Новое Фейзуллово, а также на остановках общественного транспорта. Монтаж опор освещения проведен в 2023 году, тогда же произведено подключение опор к электросетям. Также в рамках капремонта проведено обустройство 6 пешеходных переходов с установкой светофоров Т7 с мигающим желтым сигналом и искусственными дорожными неровностями.
Кроме того, вдоль автомобильной дороги установлено барьерное и пешеходное ограждения.
"Дорога очень интенсивная. Ей пользуются водители и транзитного транспорта, и местные жители. Жители очень довольны проведенными работами и переживают, чтобы транзитный транспорт не разрушил новые тротуары", — отмечает глава сельского поселения Русская Васильевка Сергей Андрюков.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.