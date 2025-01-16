В Самаре откроется выставка Олега Ракшина "Хроники войны"

В пятницу, 17 января, в 11:00 в Доме журналиста состоится открытие авторской выставки фотокорреспондента Олега Ракшина "Хроники войны" (16+).

На выставке будут представлены репортажные снимки, сделанные Олегом Ракшиным в условиях боевых действий.

Организаторы мероприятия: Самарское областное отделение Союза журналистов России, общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию". Проводится при поддержке Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, Дома офицеров Самарского гарнизона.

Олег Ракшин — фотограф и кинодокументалист, лауреат международных кинофестивалей. В марте 2023-го года подписал контракт с МО РФ, старшина отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. За время службы награждён медалями "За спасение погибавших", "За боевые отличия", бригадными знаком особого отличия "Александрийский крест" и медалью "За отличия".

Олег Ракшин — автор известного фотопроекта "Лица армии", в рамках которого фотограф запечатлел бойцов 15-й Александрийской бригады "Черные гусары".

Фотопроект "Хроники войны" — логическое продолжение первой портретной серии. Важно не только рассказать о героях, творящих историю в зоне проведения спецоперации, но и показать зарисовки войны и жизни в зоне боевых действий.

На открытии выставки выступят спикеры: