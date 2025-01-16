16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре откроется выставка Олега Ракшина "Хроники войны" В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция искусствоведа Светланы Шатуновой об авторе картины "Девочка с персиками" В музее Рязанова пройдет очередная встреча ридинг-группы "Читать кино" Третьяковка в Самаре расскажет о взгляде современников на русский авангард Самарские керамисты представят свои работы на тему Волги

Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка Олега Ракшина "Хроники войны"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 17 января, в 11:00 в Доме журналиста состоится открытие авторской выставки фотокорреспондента Олега Ракшина "Хроники войны" (16+).

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На выставке будут представлены репортажные снимки, сделанные Олегом Ракшиным в условиях боевых действий.

Организаторы мероприятия: Самарское областное отделение Союза журналистов России, общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию". Проводится при поддержке Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, Дома офицеров Самарского гарнизона.

Олег Ракшин — фотограф и кинодокументалист, лауреат международных кинофестивалей. В марте 2023-го года подписал контракт с МО РФ, старшина отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. За время службы награждён медалями "За спасение погибавших", "За боевые отличия", бригадными знаком особого отличия "Александрийский крест" и медалью "За отличия".

Олег Ракшин — автор известного фотопроекта "Лица армии", в рамках которого фотограф запечатлел бойцов 15-й Александрийской бригады "Черные гусары".

Фотопроект "Хроники войны" — логическое продолжение первой портретной серии. Важно не только рассказать о героях, творящих историю в зоне проведения спецоперации, но и показать зарисовки войны и жизни в зоне боевых действий.

На открытии выставки выступят спикеры:

  • Галина Щерба, руководитель киностудии "Самаравоенфильм" Дома офицеров Самарского гарнизона, администратор канала гвардейский Александрийский бригады "Чёрные гусары",
  • Владимир Марин, руководитель регионального отделения Народного фронта в Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2