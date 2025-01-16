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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Аграрии Самарской области готовят семена к посевной кампании

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сельхозтоваропроизводители активно готовятся к предстоящему сезону весенне-полевых работ. В 2025 году в соответствии с прогнозом, согласованным с министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в регионе должно быть собрано не менее 2,8 млн тонн зерна. Под урожай 2025 года было посеяно 524,9 тыс. га озимых культур.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

С целью обеспечения аграриев региона семенами сельскохозяйственных культур высшей категории специалисты ФГБУ "Россельхозцентр" Самарской области проверили уже более половины семенного материала.

"Потребность в семенах яровых культур в этом году составляет 106 тысяч тонн, порядка 50% из которых уже прошли проверку. Чтобы получить хорошие всходы и высокий урожай, семена необходимо проверить на посевные качества: прежде всего на всхожесть, также провести фитоэкспертизу и убедиться, что семена здоровые. Если присутствуют болезни, следует получить соответствующие рекомендации по их устранению", — рассказала заместитель руководителя филиала Ольга Белоусова.

В соответствии с законом "О семеноводстве" вся проверка качества семян в настоящее время осуществляется через аккредитованные лаборатории. Аграрии не могут использовать семена без соответствующих сертификатов.

Поддержка элитного семеноводства в Самарском регионе по-прежнему остается в приоритете. За последние пять лет объем элитного посевного материала вырос с 8% до 20%.

Большой вклад в этом направлении вносят семеноводческие хозяйства области, которые размножают оригинальные семена, переданные им учеными-селекционерами. Выращенный материал характеризуется высокими сортовыми и посевными качествами и обеспечивает больший урожай.

"Мы испытываем на своих полях много новых сортов, созданных учеными, выбираем те, которые подходят к нашим климатическим условиям и демонстрируют высокую урожайность по итогам испытаний. Эти сорта размножаются, и только потом мы предлагаем их сельхозпроизводителям. В 2025 году мы предложим около трех тысяч тонн элитных семян, из них примерно 2,5 тысячи тонн — зерновая группа, а оставшиеся 500 тонн — лен, подсолнечник, чечевица и нут. Прежде чем попасть на рынок, все семена проходят строгий контроль и получают соответствующие сертификаты качества в специализированных государственных учреждениях", — поделился Виктор Ермолаев, директор ООО "Возрождение — 98".

Предприятие работает в Волжском районе более 25 лет. Семенной материал компании востребован не только в Самарской области, но и в других регионах — от Алтая до Калининграда. Семеноводы сотрудничают напрямую с Поволжским НИИ сельского хозяйства имени П. Н. Константинова, НИИ сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова, национальным центром зерна имени П. П. Лукьяненко Краснодарского края, селекционными центрами и школами Липецкой и Белгородской областей.

Для увеличения урожайности аграрии региона активно работают с минеральными удобрениями: ежегодно растет площадь посевов с внесенными удобрениями и объем "подкормки". В рамках программы социально-экономического развития региона, инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, с 2025 года вводится новая мера государственной поддержки — возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений для сельхозтоваропроизводителей. Это должно способствовать увеличению объемов производства и повышению урожайности в агропромышленном комплексе региона.

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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