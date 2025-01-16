Аграрии Самарской области готовят семена к посевной кампании

В Самарской области сельхозтоваропроизводители активно готовятся к предстоящему сезону весенне-полевых работ. В 2025 году в соответствии с прогнозом, согласованным с министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в регионе должно быть собрано не менее 2,8 млн тонн зерна. Под урожай 2025 года было посеяно 524,9 тыс. га озимых культур.
С целью обеспечения аграриев региона семенами сельскохозяйственных культур высшей категории специалисты ФГБУ "Россельхозцентр" Самарской области проверили уже более половины семенного материала.
"Потребность в семенах яровых культур в этом году составляет 106 тысяч тонн, порядка 50% из которых уже прошли проверку. Чтобы получить хорошие всходы и высокий урожай, семена необходимо проверить на посевные качества: прежде всего на всхожесть, также провести фитоэкспертизу и убедиться, что семена здоровые. Если присутствуют болезни, следует получить соответствующие рекомендации по их устранению", — рассказала заместитель руководителя филиала Ольга Белоусова.
В соответствии с законом "О семеноводстве" вся проверка качества семян в настоящее время осуществляется через аккредитованные лаборатории. Аграрии не могут использовать семена без соответствующих сертификатов.
Поддержка элитного семеноводства в Самарском регионе по-прежнему остается в приоритете. За последние пять лет объем элитного посевного материала вырос с 8% до 20%.
Большой вклад в этом направлении вносят семеноводческие хозяйства области, которые размножают оригинальные семена, переданные им учеными-селекционерами. Выращенный материал характеризуется высокими сортовыми и посевными качествами и обеспечивает больший урожай.
"Мы испытываем на своих полях много новых сортов, созданных учеными, выбираем те, которые подходят к нашим климатическим условиям и демонстрируют высокую урожайность по итогам испытаний. Эти сорта размножаются, и только потом мы предлагаем их сельхозпроизводителям. В 2025 году мы предложим около трех тысяч тонн элитных семян, из них примерно 2,5 тысячи тонн — зерновая группа, а оставшиеся 500 тонн — лен, подсолнечник, чечевица и нут. Прежде чем попасть на рынок, все семена проходят строгий контроль и получают соответствующие сертификаты качества в специализированных государственных учреждениях", — поделился Виктор Ермолаев, директор ООО "Возрождение — 98".
Предприятие работает в Волжском районе более 25 лет. Семенной материал компании востребован не только в Самарской области, но и в других регионах — от Алтая до Калининграда. Семеноводы сотрудничают напрямую с Поволжским НИИ сельского хозяйства имени П. Н. Константинова, НИИ сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова, национальным центром зерна имени П. П. Лукьяненко Краснодарского края, селекционными центрами и школами Липецкой и Белгородской областей.
Для увеличения урожайности аграрии региона активно работают с минеральными удобрениями: ежегодно растет площадь посевов с внесенными удобрениями и объем "подкормки". В рамках программы социально-экономического развития региона, инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, с 2025 года вводится новая мера государственной поддержки — возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений для сельхозтоваропроизводителей. Это должно способствовать увеличению объемов производства и повышению урожайности в агропромышленном комплексе региона.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами