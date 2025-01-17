Синоптики предсказали снежные выходные в Самарской области

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 17 по 20 января, в Самарской области. По прогнозам синоптиков ожидается небольшой минус и снег.
В пятницу, 17 января, в Самаре облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -4...-6 °C.
В субботу, 18 числа, в регионе сохранится облачная и снежная погода. Ветер южный, 4...9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 °C, днем -1...-6 °C.
19 января в Самарской области по-прежнему будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер Южный, 4...9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2...-7 °C, днем +1...-4 °C.
В понедельник, 20 числа, в губернии прогнозируется облачная погода, небольшой снег. Ветер западный, 9...14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...-7 °C.
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Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.