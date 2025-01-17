Синоптики предсказали снежные выходные в Самарской области

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В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 17 по 20 января, в Самарской области. По прогнозам синоптиков ожидается небольшой минус и снег.