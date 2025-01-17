Гендиректор АО "Экология" проинспектировала контейнерные площадки

В пятницу, 17 января, по пути на работу генеральный директор АО "Экология" Екатерина Циркун проинспектировала контейнерные площадки. Об этом сообщает пресс-служба регоператора.

"В последние дни участились жалобы на вывоз в микрорайоне ("Кошелев парк"), поэтому я приехала посмотреть, что здесь на самом деле происходит", - пояснила она.

Переполнение на некоторых адресах было связано с поломкой специализированного транспорта, который обслуживает контейнеры заглубленного типа — достаточно редкого. Проблема была решена еще 15 января. Площадки чистые, навалов нет. Есть мелкий мусор вокруг контейнеров, который убирают дворники.

"Проехав по микрорайону и посмотрев не одну площадку, вижу, что ситуация стабильная, вывоз регулярный, необходимое количество машин находится на линии. Есть контейнеры, которые частично заполнены — это значит, что вывоз был вчера. Есть пустые — значит, мусоровоз с утра на маршруте", - заключила Екатерина Циркун.

Перевозчики ежедневно обслуживают более 20 тысяч контейнерных площадок. Жалобы поступают на менее чем 1% адресов — это точечные проблемы, которые мы стараемся оперативно решать.