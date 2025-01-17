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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка Дины Ковалевой "Теорема любви"

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 января, в 18:00, в выставочном зале Союз художников России откроется выставка Дины Ковалевой "Теорема любви" (0+).

Дина Ковалева в 1997 г. окончила Педагогический колледж Самары, в 2002 г. — СГПУ, в 2005 г. — стала членом Союза художников России" и Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП Юнеско, в 2021 г. — принята в Евразийский художественный союз Eurasian Art Union, а в 2023 г. стала преподавателем СГИК.

Эпиграфом выставки стала фраза: "Любовь — это теорема, которую каждый день нужно доказывать". "В жизни мы встречаем любовь повсюду, и это не только чувство между женщиной и мужчиной, но и любовь к семье, к родине, к природе, к делу, которым занят человек. И сегодня она, Любовь, как никогда нуждается в проявлении добра, в прямом доказательстве чувств не только на словах, но и на деле. А как может художник доказать любовь к окружающим? Конечно, своим творчеством, созданием произведений, прославляющих свой край, семью, родину, поэтому это ода любви, теорема любви, которую художник Дина Ковалева доказывает каждый день", — рассказывают организаторы.
Выставка продлится до 15 февраля. 

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