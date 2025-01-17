Самара вошла в топ регионов по количеству работающей в ПВЗ молодежи

Около 40% молодых самарцев когда-то работали в пунктах выдачи заказов, а еще 14% рассматривают возможность трудоустройства. Это самый большой показатель занятости в сравнении с опрошенными в других регионах. Такими данными поделился Яндекс Маркет после опроса около 1000 жителей Самары в возрасте от 18 до 35 лет.

Большинство молодых людей в Самаре (78%) относится к работе в ПВЗ как к источнику дополнительного заработка: они совмещают ее с учебой или другой профессией. Основным местом работы ПВЗ считают 22% местной молодежи, что сильно ниже среднего значения (42%) по России.

Молодежь отмечает, что в ПВЗ их привлекает легкость вхождения в профессию (33%), а также возможность работать рядом с домом (32%). Самарцы в целом считают, что подобный труд больше подходит более младшему возрасту, так как он помогает стартовать в карьере (44%) и требует хорошей физической подготовки (22%).

Самарцы считают, что работа в пункте выдачи помогает развивать навыки общения с людьми (26%), внимательность и ответственность (22%), а также организованность и умение решать конфликты (19%).