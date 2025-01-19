Диана Шнайдер вышла 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Австралии

В Мельбурне завершился матч второго круга в парном разряде Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским дуэтом Мирра Андреева/Диана Шнайдер и итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани.

Игра закончилась победой россиянок со счетом 7:5, 7:5.

В 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Австралии Андреева и Шнайдер сыграют с хозяйками корта Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки, пишет championat.com.